«Ростов» – «Ахмат»: прогноз Романа Нагучева на игру 9-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Ростова» с форой (-1) за 2.40.
«Ростов» и «Ахмат» — команды, у которых сейчас период. «Ростов» — один из лидеров чемпионата, а «Ахмат» на грани того, чтобы уволить Рашида Рахимова. Их результаты в последнее время не впечатляют, притом что у «Ростова» сама по себе история противостояния с «Ахматом» вполне средняя, то есть нет никакого большого преимущества, а в ставках всегда нужно исходить из ситуации в данный момент.
Мне кажется, что «Ростов» просто находится в лучшей форме. На чистую победу «Ростова» ставить неинтересно, хотя на неё коэффициент, в общем, тоже неплохой. Поэтому можно поставить на чистую победу «Ростова» с форой (-1). Мне кажется, что счёт 2:0 в пользу хозяев вполне вероятен. Также можно поставить на гол Эльдора Шомуродова, который после паузы на игры национальной сборной наверняка вернётся голодным до забитых мячей. Поэтому почему бы не скомпоновать ставку — «Ростов» выиграет с форой (-1), и Шомуродов забьёт. Вот такой предлагаю вариант», — сказал Нагучев.
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