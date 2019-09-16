«Ростов» – «Ахмат»: прогноз Романа Нагучева на игру 9-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ростова» с форой (-1) за 2.40.



«Ростов» и «Ахмат» — команды, у которых сейчас период. «Ростов» — один из лидеров чемпионата, а «Ахмат» на грани того, чтобы уволить Рашида Рахимова. Их результаты в последнее время не впечатляют, притом что у «Ростова» сама по себе история противостояния с «Ахматом» вполне средняя, то есть нет никакого большого преимущества, а в ставках всегда нужно исходить из ситуации в данный момент.



Мне кажется, что «Ростов» просто находится в лучшей форме. На чистую победу «Ростова» ставить неинтересно, хотя на неё коэффициент, в общем, тоже неплохой. Поэтому можно поставить на чистую победу «Ростова» с форой (-1). Мне кажется, что счёт 2:0 в пользу хозяев вполне вероятен. Также можно поставить на гол Эльдора Шомуродова, который после паузы на игры национальной сборной наверняка вернётся голодным до забитых мячей. Поэтому почему бы не скомпоновать ставку — «Ростов» выиграет с форой (-1), и Шомуродов забьёт. Вот такой предлагаю вариант», — сказал Нагучев.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».