«Динамо» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Уфа» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Динамо» выиграет и не пропустит за 2.25.
«Динамо» забрало у «Уфы» самого ликвидного футболиста. Игбун теперь будет играть в Москве. Даже не знаю, как в «Уфе» будут его заменять. Нет футболиста такого функционала, да и класса тоже. Нужно будет Евсееву что-то придумывать. Ну и когда лидер уходит, команда сплачивается. Думаю, провала у уфимцев не будет.
«Уфа» умеет отбиваться, играть на характере, умирать на поле. «Динамо» легко победа не дастся. Но всё-таки, учитывая все приобретения динамовские, амбиции клуба, мы можем говорить о том, что бело-голубые будут намного выше, чем в прошлых сезонах. Говорят о том, что и зимой будет укрепляться команда.
В таких играх надо дожимать или побеждать на классе, как это было, когда «Динамо» победило «Урал». Желательно забить пораньше, дальше будет проще.
Я выберу ставку — «сухая победа «Динамо». Игбуна нет, я не знаю, как будет забивать «Уфа» в этом матче. Да и «Динамо» в двух последних играх не пропускало», — сказал Титов.
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