OpTic Gaming — forZe: прогноз на киберспортивный матч IEM Beijing 2019 Qualifier

16 сентября состоится матч группы А группового этапа турнира GG.BET Beijing Invitational — IEM Beijing 2019 Qualifier между OpTic Gaming и коллективом forZe.



Ставка: победа forZe за 1.87.



OpTic Gaming вобрал в себя всех лучших игроков из Дании, которые не попали в Astralis и North. И вот если до Astralis этим парням ещё далеко, то, судя по последним матчам North, OpTic способны побороться за звание топ-2 датского региона. Однако пока парни играют лишь на тир-2 турнирах с маленькими призовыми. Благо без побед OpTic не остаются. Датчане стали первыми на DreamHack Open Summer 2019, и данный результат показал, что у нового состава есть хорошие перспективы.

Но стоит отметить, что команда OpTic Gaming не проводила официальных матчей уже довольно-таки продолжительное время. Смею предположить, что затяжное отсутствие официальных встреч должно сказаться негативно даже в том случае, если парни играли праки. Безусловно OpTic Gaming проводили некоторую подготовку перед началом данной квалификации, но насколько сейчас парни в форме, покажет лишь сама игра.



ForZe неплохо показывает себя на тир-2 — тир-3 турнирах. ForZe заняли 1 место в рамках CS.Money Premier by EM Finals, 2 на Kalashnikov Cup Season 2 и LOOT.BET Smack My Beach Cup. Также парни показали уверенную игру и в рамках GG.BET New York Invitational.



Попадание на IEM Beijing 2019 нужно и той, и другой команде. И та и другая уже выиграли по одной квалификации на крупные турниры, сражаясь между собой. Именно поэтому коэффициенты в данном bo1 противостоянии максимально близки. Команды действительно достойны друг друга. Но мне кажется, что forZe сейчас в каком-то смысле разогреты и готовы продолжать играть ради победы. И совсем непонятно, чего ожидать от OpTic. Многое решат выбранная карта и подготовка датчан конкретно к forZe. Но forZe справлялась и с более сильными коллективами в рамках прошлых турниров, поэтому я считаю, что и сегодня у неё больше шансов на победу.