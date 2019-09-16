БК «Фонбет» получила премию «Матч ТВ»

12 сентября в Московском городском гольф-клубе прошла презентация нового сезона телеканала «Матч ТВ». В рамках презентации «Матч ТВ» вручал премии своим партнёрам. Премия «За стабильность и инновации» досталась букмекерской компании «Фонбет». Вручил награду эксперт телеканала и бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой.



«Хотелось бы поблагодарить всю команду «Матч ТВ» за четыре года совместной и плодотворной работы. Всегда приятно, когда тебя окружают профессионалы своего дела. Всё это время мы пытаемся изменить мнение людей о ставках на спорт и привить культуру боления, принятую во всем мире. Отдельно хочу поблагодарить коллег из других букмекерских компаний, так как мы делаем одно дело и формируем новый имидж нашего бизнеса», — прокомментировала событие директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.



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