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«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Александра Вишневского на игру 9-го тура РПЛ

«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Александра Вишневского на игру 9-го тура РПЛ
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Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростов» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ростова» за 1.80.

«Честно говоря, я был очень удивлен, что «Ахмат» в паузу на матчи сборных не уволил Рашида Рахимова. Чеченская команда выглядит крайне блёкло.

Впрочем, претензии тут уместны не только к главному тренеру, состав команды тоже выглядит крайне скромно. «Ахмат» до сих пор не забил ни одного гола за пределами Грозного по итогам четырёх выездных матчей. И едва ли чеченская команда сможет избежать поражения в Ростове. Команда Валерия Карпина играет ярко и убедительно. Ставлю на чистую победу «Ростова», — сказал Вишневский.

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