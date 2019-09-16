«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Александра Вишневского на игру 9-го тура РПЛ
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростов» — «Ахмат».
Ставка: победа «Ростова» за 1.80.
«Честно говоря, я был очень удивлен, что «Ахмат» в паузу на матчи сборных не уволил Рашида Рахимова. Чеченская команда выглядит крайне блёкло.
Впрочем, претензии тут уместны не только к главному тренеру, состав команды тоже выглядит крайне скромно. «Ахмат» до сих пор не забил ни одного гола за пределами Грозного по итогам четырёх выездных матчей. И едва ли чеченская команда сможет избежать поражения в Ростове. Команда Валерия Карпина играет ярко и убедительно. Ставлю на чистую победу «Ростова», — сказал Вишневский.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 16 сентября 2019
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 15 сентября 2019
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 14 сентября 2019
-
20:00
-
19:20
-
18:40
Партнерский контент