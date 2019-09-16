«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Александра Вишневского на игру 9-го тура РПЛ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростов» — «Ахмат».



Ставка: победа «Ростова» за 1.80.



«Честно говоря, я был очень удивлен, что «Ахмат» в паузу на матчи сборных не уволил Рашида Рахимова. Чеченская команда выглядит крайне блёкло.



Впрочем, претензии тут уместны не только к главному тренеру, состав команды тоже выглядит крайне скромно. «Ахмат» до сих пор не забил ни одного гола за пределами Грозного по итогам четырёх выездных матчей. И едва ли чеченская команда сможет избежать поражения в Ростове. Команда Валерия Карпина играет ярко и убедительно. Ставлю на чистую победу «Ростова», — сказал Вишневский.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».