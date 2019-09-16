Во сколько играют «Лион» — «Зенит», где смотреть и какой прогноз

Завтра, 17 сентября, в матче группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Лион» и «Зенит». Начало — в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: «Зенит» не проиграет за 2.22.



«За жирный коэффициент 2.22 мы заиграем Х2 на гостей. Если у сине-бело-голубых в двух последних встречах в РПЛ набрано шесть очков, то «Лион» после впечатляющего начала принялся сдавать позиции. «Львы» уступили 0:1 «Монпелье», а затем выдали ничьи 1:1 с «Бордо» и 2:2 с «Амьеном». Команда Силвиньо уже давненько не побеждает.



В сезоне-2015/16 «Зенит» дважды одолел «Лион» в Лиге чемпионов. В очных противостояниях с французами Дзюба наколотил целых три мяча, два из которых пришлись как раз на «Стад де Люмьер». Тогда форварду сине-бело-голубых активно помогал Халк, однако сам Артём прилично добавил с тех пор. Превосходство в личных встречах станет дополнительным психологическим преимуществом команды Сергея Семака.



У обеих команд хватает проблем в обороне, поэтому за 1.97 мы возьмём ставку на обмен результативными ударами. С созиданием и у «Лиона», и у «Зенита» дела обстоят куда лучше, чем с защитными построениями, особенно, когда речь идёт о высоких скоростях. Дзюба, Азмун, Дриусси – в атакующей группе сине-бело-голубых хватает мастеров высокого уровня. «Львов» не устроит даже ничья, поэтому Депай с партнёрами постараются по максимуму нагрузить работой Лунёва».

«Лион» — «Зенит». Прогноз: Дзюба снова подрессирует французских «львов» У «Лиона» наметился мини-кризис. «Зенит» способен удачно стартовать в Лиге чемпионов.