«Лион» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Лион» — «Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Лион» не проиграет и меньше 4 голов в матче за 1.64.



«Четыре года «Зенит» не играл в главном турнире Старого Света. Теперь с первого места, как чемпион России, возвращается. С первой корзины получил своих соперников и начинает с поездки в Лион, во Францию.



Тогда, когда ещё «Зенит» играл в Лиге чемпионов, питерцы уже играли с «Лионом» и выиграли на этом самом стадионе. Тогда Дзюба забил два, и оба раза ему ассистировал Халк. Дзюба остаётся в «Зените», Халка уже нет, но есть другие герои.



«Лион» стал совершенно другим. Какой он сейчас? Предсказать очень сложно. Начал вроде неплохо, обыграл «Монако» в первом туре со счетом 3:0. Но в последних трёх матчах «Лион» не выигрывает. В самой последней встрече, даже ведя в счёте 2:1, не смог удержать преимущество. Кто-то команду покинул, такие футболисты как Набиль Фекир и Менди. Есть Траоре, есть Дембеле. Команда крепкая, сбалансированная, агрессивная.



«Зениту» будет непросто. «Зенит» пока в поисках своей оптимальной игры. Это и так уже понятно, разглагольствовать не буду. Здесь на первый план выходит результат. Группа очень ровная. «Бенфика» и «Лейпциг» могут покусать любого соперника в этой группе. Здесь, как правильно заметил Сергей Семак, можно выйти из группы, а можно и не выйти из группы. Потому что можно обыграть «Бенфику» или уступить «Лейпцигу». Или обыграть тот же «Лейпциг» и уступить «Лиону». В этой группе однозначного фаворита нет. Несмотря на то что «Зенит» по жребию шел из первой корзины. Вряд ли питерцы серьёзно превосходят «Бенфику», «Лейпциг» или тот же «Лион».



Сложно давать прогноз на этот матч исходя из того, что у нас есть на руках. Я бы с козырей сразу не заходил. Мне не кажется, что это может быть суперрезультативный матч. Семак и «Зенит» отлично понимают, что даже ничья в этой Лиге чемпионов — это очень неплохой результат, поэтому будут отталкиваться и плясать от обороны. Впереди рассчитывать на мощь Дзюбы, что он расставит свои плечи и будет сбрасывать мяч Азмуну, кто-то атаку поддержит в лице Оздоева или того же Ерохина. Мне кажется, что «Зениту» в приоритете важно сыграть качественно в обороне. Впереди шанс у «Зенита» будет, но выиграть в Лионе очень непросто.



Как основную ставку я бы предложил вариант «Лион» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча. Я бы может быть рискнул и взял бы тотал меньше 2,5 мяча, но вариант с ТМ (3,5) мне видится более интересным. Вариант со счётом 1:1 был бы для «Зенита» вполне оптимальным. Ещё лучше 0:0, чтобы начать без пропущенных мячей. Но мне кажется, что «Зенит» не выиграет на выезде против «Лиона». Крепкая, мощная команда, опытная с хорошим подбором игроков. Пусть «Зенит» стартует хотя бы с ничейного результата, а в следующем туре попробовать уже дома обыграть «Бенфику». Поэтому «Лион» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча — это мой прогноз на матч «Лион» — «Зенит», — сказал Генич.

«Лион» — «Зенит». Прогноз: Дзюба снова подрессирует французских «львов» У «Лиона» наметился мини-кризис. «Зенит» способен удачно стартовать в Лиге чемпионов.