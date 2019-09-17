«Лион» — «Зенит», во сколько матч и на кого ставить 17 сентября

В первом туре Лиги чемпионов сезона-2019/20 в группе G «Зенит» сыграет на выезде с «Лионом». Встреча начнётся 17 сентября в 19:55 по мск на стадионе «Стад де Люмьер». Четыре года назад сине-бело-голубые дважды одолели французских «львов», но эксперты считают фаворитом матча хозяев встречи.



Победа «Лиона» доступна в букмекерских конторах за 1.76. Виктория «Зенита» оценена специалистами коэффициентом 5.15. Согласно котировкам аналитиков, французы окажутся сильнее, но «Чемпионат» предлагает сделать ставку на то, что коллектив Сергея Семака не уступит за 2.22.



«За жирный коэффициент 2.22 мы заиграем Х2 на гостей. Если у сине-бело-голубых в двух последних встречах в РПЛ набрано шесть очков, то «Лион» после впечатляющего начала принялся сдавать позиции. «Львы» уступили 0:1 «Монпелье», а затем выдали ничьи 1:1 с «Бордо» и 2:2 с «Амьеном». Команда Силвиньо уже давненько не побеждает.



В сезоне-2015/16 «Зенит» дважды одолел «Лион» в Лиге чемпионов. В очных противостояниях с французами Дзюба наколотил целых три мяча, два из которых пришлись как раз на «Стад де Люмьер». Тогда форварду сине-бело-голубых активно помогал Халк, однако сам Артём прилично добавил с тех пор. Превосходство в личных встречах станет дополнительным психологическим преимуществом команды Сергея Семака.



У обеих команд хватает проблем в обороне, поэтому за 1.97 мы возьмём ставку на обмен результативными ударами. С созиданием и у «Лиона», и у «Зенита» дела обстоят куда лучше, чем с защитными построениями, особенно, когда речь идёт о высоких скоростях. Дзюба, Азмун, Дриусси – в атакующей группе сине-бело-голубых хватает мастеров высокого уровня. «Львов» не устроит даже ничья, поэтому Депай с партнёрами постараются по максимуму нагрузить работой Лунёва».

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