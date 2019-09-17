«Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Наполи» — «Ливерпуль».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«Так как это первый тур Лиги чемпионов и в целом команды попали во вполне комфортную группу, в отличие от прошлого года (в прошлом они тоже играли вместе, а ещё с ними был «ПСЖ» — там была заруба), я не думаю, что три очка, которые на кону, сыграют для команд ключевую роль для борьбы в группе.



Я думаю, что игра будет живая, тем более тур первый, тем более игра в Неаполе, тем более команды исповедают атакующий стиль футбола. И я поставил бы на тотал больше 2,5», — сказал Арустамян.

«Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Анчелотти нейтрализуют друг друга Неаполитанцы и «красные» повторят тактическую дуэль из прошлого сезона. Ставить на «верх» опрометчиво.