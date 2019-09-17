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Емельяненко – Кокляев, когда бой, какие ставки и кто фаворит

Емельяненко – Кокляев, когда бой, какие ставки и кто фаворит
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29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоится бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов ожидает четыре раунда по три минуты, бойцы будут выступать в боксёрских перчатках.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка считается Емельяненко. Кокляев никогда не дрался в ММА или на ринге, он выигрывал различные соревнования на силу и выносливость. Эксперты предлагают поставить на итоговую победу Александра за 1.25, что соответствует вероятности 70,5%. Виктория Михаила идёт за 4.1 (21,5%).

Также аналитики не исключают ничью по итогам боя. Данный вариант доступен в конторах за коэффициент 11.0 (8%). На момент выхода линии большинство игроков делало ставки на Емельяненко из-за отсутствия опыта подобных поединков у Кокляева.

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