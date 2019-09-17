«Лион» – «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Лион» – «Зенит». Игра состоится 17 сентября и начнётся в 19:55 мск.
Ставка: победа «Зенита» за 5.00.
«У «Зенита» был не самый удачный отрезок. Пропала игра, в обороне много проблем было. Пара нападающих смотрелась как-то неуверенно. Но этот период, на мой взгляд, прошёл.
Думаю, «Зенит» готов к противостоянию с «Лионом». Да, французский коллектив очень неплох. У него богатый еврокубковый опыт. Плюс команда играет дома. Казалось бы, шансов у «Зенита» немного. Но мне представляется, что команда Семака, восстановившись после неудач с «Ахматом» и «Уфой», способна выиграть во Франции», — сказал Ловчев.
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