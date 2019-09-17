«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Боруссия» Дортмунд — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 2.11.



«Я думаю, что эта группа очень интересная, потому что там есть и «Интер», и «Славия». Три команды очень сильные: это «Боруссия», «Интер» и «Барса». Результат первой игры будет важным для каталонцев, которым будет тяжело, потому что, когда «Боруссия» играет дома, болельщики сильно помогают команде. Есть и очень талантливые игроки, например Пако Алькасер, который уже в этом сезоне наколотил 10 мячей.



Но есть вопрос в защите, потому что в «Барсе» на данный момент Суарес мощно играет: он вышел в последней игре против «Валенсии» на замену и сразу забил два года. Пока не знаем, как сыграет Гризманн, сможет ли выйти Месси.



Будет очень интересно, потому что командам очень важна первая игра Лиги чемпионов. Но, конечно, фактор Месси крайне важен, пусть и есть молодые Перес и Фати. Пока много вопросов к составу сине-гранатовых.



Но мой прогноз – выиграет «Барса», и мой второй прогноз – она забьет минимум один гол во втором тайме», — сказал Гратакос.

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