«Челси» — «Валенсия»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Челси» — «Валенсия».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«После провального дебюта у Фрэнка Лэмпарда в Лондоне дела потихоньку пошли на лад и команда регулярно забивает. Абрахам вообще стал суперзвездой, и, наверное, он вместе с Пукки — главное открытие на старте нынешнего сезона в Англии. Против «Валенсии», команды, против которой «Челси» традиционно играл крайне успешно, мне кажется, надо играть на несколько ставок, представляющихся верными.



Во-первых, ставка «обе команды забьют». «Валенсия» хоть и проваливает потихонечку старт в Примере, всё равно это команда, которая тяготеет к игре всё-таки оборонительной. Не скажу, что атакующей, а именно оборонительной. В принципе в трёх матчах из четырёх в этом сезоне «Валенсия» забивала. Даже «Барселоне» она умудрилась два мяча отрядить.



Во-вторых, «Челси» тоже чем дальше, тем больше стремится играть в футбол зрелищный, и одно, умноженное на второе, мне кажется, даёт нам право с полным основанием сделать ставку на то, что каждая из команд в этом матче не уйдёт с поля без забитого мяча. Поскольку нет сомнений, что стилистически «Валенсия» для сегодняшнего «Челси» удобна, я бы посоветовал поставить на победу лондонцев, причём на победу в каждом из таймов и в матче целом. То есть мой прогноз — тотал более 2,5 гола, «Челси» выиграет каждый из таймов и весь матч», — сказал Казаков.

«Челси» — «Валенсия». Прогноз: Абрахам поможет Лэмпарду усмирить испанцев Синие начнут и выиграют.