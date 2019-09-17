«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Барселона» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: Месси забьёт за 2.00.



«Очень хороший матч нас ожидает в Дортмунде, где местная «Боруссия» будет принимать «Барселону». У каталонцев возвращается Лионель Месси, хотя и без него команда показывает неплохой результативный футбол, но в основном в домашних матчах, на выезде было хуже — что в Бильбао, что в Памплоне.



Исторически так получалось, что «Барселона» против немецких клубов играла успешно — много забивала. Да, Дортмунд в порядке, много забивает, если не брать игру с «Унионом», когда уступили 1:3. Часто и на ноль играет команда — с «Энерги» в товарищеском матче, с «Байером», соперником «Локомотива», в минувшие выходные. Ну и всегда играть на «Сигнал Идуна Парк» тяжело. Но приезжает «Барса». Думаю, «Боруссия» этого соперника немножко опасается.



Выбор широчайший у Вальверде, если брать атаку. Суарес два забил после выхода на замену. И Месси сразу после травмы готов. И Гризманн есть, и Фати, прекрасно играющий, и Перес. В общем, у «Барсы», как кажется, по кадрам проблем нет.



Думаю, что матч должен получиться результативным. Обе команды — фавориты группы. Сыграю «тотал больше 3 мячей» за 1.83. И мне кажется, что каталонцы свои 2 мяча забьют. Можно сыграть «индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1,5 мяча» за 1.8. Ещё я сыграл бы гол Месси. Он сверхмотивирован. Он по традиции может огорчить немецкий клуб. За это дают коэффициент «двойку», — сказал Генич.

«Боруссия Д» — «Барселона». Прогноз: Вальверде накажут за трусость в Дортмунде Оборона каталонцев – тихий ужас. Пако, Ройс и Санчо заставят тер Штегена вынимать мячи из сетки.