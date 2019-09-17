«Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Наполи» — «Ливерпуль» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.88.



«Понятно, что «Наполи» и «Ливерпуль» однозначные фавориты. Эти команды играли друг с другом в прошлом сезоне Лиги чемпионов. На этот раз у этих команд в группе «Ред Булл Зальцбург» и «Генк». Думаю, «Наполи» и «Ливерпуль» должны справляться с этими соперниками.



Но непорядок, что в прошлом сезоне эти соперники сыграли низовые матчи. «Наполи» дома выиграл 1:0, а «Ливерпуль» дома повторил тот же счёт дома. Хотя всё могло измениться, если бы Милик переиграл Алисона на последней минуте игры в Англии.



Должок за этими командами. Должны они показать футбол яркий, результативный, остроатакующий.



Чего отсиживаться в обороне в первом туре?! Можно рисковать, лезть вперёд, порадовать болельщиков результативными мячами.



Я бы сыграл «обе забьют». «Наполи» не пропустил в последнем туре от «Сампдории», но там был выход один на один у Ригони — вратарь выручил. До этого 4 пропустили от «Ювентуса», 3 — от «Фиорентины». У «Ливерпуля» будут шансы забить. И у «Наполи» тоже, у него отличная атака — Мертенс, Льоренте. Надо играть «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,88», — сказал Генич.

«Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Анчелотти нейтрализуют друг друга Неаполитанцы и «красные» повторят тактическую дуэль из прошлого сезона. Ставить на «верх» опрометчиво.