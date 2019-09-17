«Лион» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лион» — «Зенит» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: ничья за 3.75.
«Зенит» уже играл с «Лионом», обыгрывал его, но тогда в составе был Халк. А вообще, у «Зенита» всегда были проблемы с французскими клубами — проигрывали «Осеру», «Монако».
Проблемы у «Зенита» будут. Не очень убедительно он выглядит и в чемпионате. Но в том числе я говорил бы о проблемах российских клубов с французскими. Мы всегда плохо играем с французами. Не знаю, как это объяснить.
«Зенит» сейчас не впечатляет. Но и «Лион» очень сильно изменился, много потерь, есть много новых людей. И это может помешать французам выиграть.
Я бы поставил на ничью в лоб, у каждой команды свои минусы. И это в первую очередь несыгранность. У «Зенита» опытная оборона, он много не пропустит. Так что ставлю на ничью. Либо 0:0 будет, либо 1:1», — сказал Титов.
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