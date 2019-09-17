«Лион» – «Зенит»: прогноз Владислава Батурина на Лигу чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Владислав Батурин дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Зенит».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«В прошлом сезоне «Лион» в чемпионате своей страны финишировал третьим, а в Лиге чемпионов добрался до 1/8 финала и был остановлен «Барселоной» (0:0, 1:5). В новый сезон «ткачи» вошли с новым главным тренером, команду возглавил бразилец Сильвиньо. «Лион» в межсезонье покинула группа важных игроков. Французский клуб обновился, помолодел, перестроился и пока находится в поиске своей стабильной игры. Но уже сейчас понятно, что Сильвиньо делает акцент на атакующий футбол. В чемпионате Франции «Лион» сейчас находится в середине турнирной таблицы (2-2-1 12:4 8). «Ткачи» лихо начали сезон и одержали две крупные победы с общим счётом 9:0, но в следующих трёх турах притормозили (0-2-1). В последнем матче ближайший соперник питерского клуба упустил победу в самой концовке, позволив «Амьену» сравнять счёт (2:2).



Команда Сергея Семака в прошлом сезоне вернула себе чемпионский титул, а также возможность играть в ЛЧ. В ЛЕ в прошлом сезоне питерцы дошли до 1/8 финала, где были остановлены испанским «Вильярреалом». В чемпионате России после девяти туров «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром». В последнем матче действующий чемпион одержал убедительную победу над тульским «Арсеналом» (3:1).



«Лион» — команда талантливая, молодая, перспективная, любящая атаковать и забивать голы. В чемпионате Франции в данный момент она самая результативная, но в обороне есть некоторые проблемы, и это не позволяет ей быть более стабильной.



«Зенит» обладает очень приличным составом, а также большими амбициями. Ему известно (особенно Артёму Дзюбе), как забивать «Лиону»: в сезоне-2014/15 на групповой стадии ЛЧ российский клуб дважды обыграл французский (2:0, 3:1).



Суммируя всю эту информацию, можно предположить, что «Лион» не откажется от своих принципов и будет активно атаковать, создавать давление, моменты. «Зенит», в свою очередь, станет плясать от печки, то есть от обороны (всё-таки игра на выезде), но не откажет себе в удовольствии проверить надёжность защиты и вратаря соперника», — сказал Батурин.

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