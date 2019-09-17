«Челси» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Челси» — «Валенсия» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Челси» не проиграет и обе забьют за 2.31.



«Валенсия» в прошлом сезоне уже играла с командой из АПЛ. Убедительно выглядели с «Манчестер Юнайтед», сыграли 0:0. Но то была другая «Валенсия», с Марселино. Сейчас с Альбертом Селадесом начали не очень здорово, проиграли 2:5 «Барселоне».



Но играть на «Камп Ноу» всегда было тяжело. На «Стэмфорд Бридж», как мне кажется, не легче, учитывая ту результативность, которую показывает молодёжь «Челси». Но за плохой игрой должна идти хорошая. Думаю, Селадес определённые выводы сделает после поражения на «Камп Ноу».



У «Валенсии» очень приличная атака, а «Челси» пропускает в каждом матче, причём и дома, в том числе от «Шеффилда», «Лестера». На выезде пропускали от «Вулверхэмптона» и «Норвича», причём немало.



Думаю, у «Валенсии» будет неплохой шанс забить, но выиграть вряд ли получится. Поэтому я бы предположил, что на «Стэмфорд Бридж» команды обменяются мячами, но лондонцы не проиграют. За это дают коэффициент выше двойки. Я бы рассмотрел именно такой вариант», — сказал Генич.

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