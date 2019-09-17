«Челси» — «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Челси» — «Валенсия».



Ставка: победа «Челси» за 1.85.



«Эта игра будет очень тяжёлой для «Валенсии», после того как она проиграла — 2:5 «Барселоне». На данный момент много вопросов к новому тренеру — Альберту Селадесу. Конечно, есть такие хорошие игроки, как Родриго, Гамейро, Парехо. Но на данный момент, думаю, ментально они не готовы к топ-уровню, потому что есть много вопросов, много проблем внутри команды.



У «Челси» сейчас новый тренер — Фрэнк Лэмпард. Думаю, он с командой выдал не очень хорошее начало сезона, но каждую игру проводит лучше, также лучше становится владение мячом. У «аристократов» есть Абрахам, который сделал хет-трик в последнем матче Премьер-лиги. Также есть Пулишич, Виллиан, Маркос Алонсо — много хороших игроков.



Думаю, «Челси» сильнее, чем «Валенсия», и мой прогноз, что выиграет «Челси». Второй прогноз, что разница будет минимум в два мяча».

«Челси» — «Валенсия». Прогноз: Абрахам поможет Лэмпарду усмирить испанцев Синие начнут и выиграют.