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«Аякс» — «Лилль»: прогноз Александра Неценко на Лигу чемпионов

«Аякс» — «Лилль»: прогноз Александра Неценко на Лигу чемпионов
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура группы H Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Аякс» — «Лилль».

Ставка: минимум 3 гола в матче за 1.70.

«От такого противостояния можно ждать голов. Тотал (2,5) пробьётся легко. Почему? Потому что “Лилль” и “Аякс” играют в похожем стиле. Эти команды ищут счастья в атаке. В чемпионате Франции прекрасно дебютировал нигериец Осимхен, забивший 5 мячей в 5 турах. Он отлично заменил ушедшего в “Арсенал” Пепе.

“Лилль” летит вперёд, молниеносно выбегает на чужую половину поля. У него есть ещё отличные молодые ребята Бамба и Иконе. Последнего Дешам вызвал в сборную, тот забил в первом же матче Албании, а потом отдал голевую с Андоррой.

Фонте в обороне старается наводить порядок, но даже с талантливым Меньяном в воротах “Лилль” не сыграет на ноль. А вот забить сможет. Комментировал в этом году и “Аякс” с ПАОК, и “Лилль” в последнем туре против “Анже”. У голландцев прекрасно работает атака, да ещё и новая связка центральных защитников, которая пока далека от идеала. Не смогут все эти ребята отсиживаться в защите. Бетона не будет.

В общем, ждём результативной игры, в которой “Аякс” не проиграет. Выберу несколько ставок: отдельно тотал больше (2,5), отдельно “обе забьют”. Можно взять сумму условий “Аякс” (победа или ничья) + обе забьют. Тут коэффициент должен перевалить за 2», — сказал Неценко.

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