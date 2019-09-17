«Интер» — «Славия»: прогноз Игоря Кытманова на встречу Лиги чемпионов

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Интер» — «Славия».



Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.65.



«Для «Славии» это первое участие в групповом турнире Лиги чемпионов за 12 лет. Конечно же, для чешского клуба это большое событие, но они попали просто в убийственную группу с «Барселоной», «Боруссией» и «Интером». И здесь, наверное, нужно только наслаждаться уровнем футбола и уровнем соперников.



Что касается первого матча, то «Интер», напомню, играет в Лиге чемпионов под руководством Антонио Конте — тренера очень рационального, тренера, который, между прочим, пока не терял очки со своей командой в Серии А: «Интер» уже одержал три победы и заявляет о себе как о конкуренте в борьбе за чемпионский титул. В отличной форме находится Ромелу Лукаку.



Да, «Славия» прошла «Селтик» и «ЧФР Клуж», но это, конечно, не тот уровень соперников. «Интер» — безоговорочный фаворит, на мой взгляд. И, на мой взгляд, фора (-1) с коэффициентом 1.60 — это разумная ставка. Здесь можно практически не сомневаться в победе «Интера» с разницей более чем в один мяч», — сказал Кытманов.