«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».
Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.05.
«Автомобилист», конечно, красавец, причём красавец с приставкой «снова». Год назад он одержал на старте 18 (прописью – восемнадцать!) побед подряд и нынче, похоже, вознамерился побить свой же рекорд, хоть это и будет тяжелее, чем его установить.
«Авангард», конечно, выглядит гораздо скромнее. У балашихинцев на две победы приходится одно поражение, причём поражения эти весьма ровно распределены между домашними и выездными матчами. То есть установить тут какую-либо статистическую закономерность не представляется возможным.
Можно, конечно, заглянуть в статистику «междусобойчиков» и выявить такой интересный факт, согласно которому метелят друг друга в хвост и в гриву исключительно дома. На выезде же и «Автомобилист», и «Авангард» исправно проигрывают. Статистика эта весьма поможет нашему прогнозу. В принципе нынешний «Автомобилист» прекрасно справился бы и без неё, но она усугубляет и без того не слишком хорошее положение «Авангарда», который всё же занимает на Востоке второе место по потерянным очкам и третье – по набранным.
Думается, матч будет тяжеловатым. Самый распространенный счёт этих соперников – 3:2 в пользу хозяев, именно с таким счётом «Автомобилист» два последних сезона обыгрывал «ястребов» дома. Почему бы этому не повториться? «Автомобилист» победит в основное время со счётом 3:2», — сказал Лебедев.
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