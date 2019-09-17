Кокорин и Мамаев будут играть в одном клубе РПЛ — стали известны шансы

Сегодня, что 17 сентября, Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Кокорин уже успел продлить контракт с «Зенитом», у Мамаева же действует договор с «Краснодаром», однако клуб собирался разорвать отношения.

Букмекеры принимают ставки на то, что футболисты окажутся в одном клубе. Поставить на то, что Кокорин и Мамаев сыграют за один клуб в сезоне РПЛ-2019/20, можно с коэффициентом 6.80. Это примерно 14% вероятности. Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 1.07 (86%).



Осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.