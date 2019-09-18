«Байер» – «Локомотив»: прогноз Романа Нагучева на встречу Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Байер» – «Локомотив» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.55.



«Здесь очень просто. «Байер» — очень быстрая и интенсивная команда с хорошим подбором игроков, с огромным количеством схем, за одну отдельно взятую игру, и поражение от дортмундской «Боруссии» не должно никого вводить в заблуждение. Потому что «Байер» остаётся очень крутой командой. «Локомотив» даже из этого поражения должен извлечь лучшие моменты их игры. Петр Бош всегда ставил просто сумасшедший футбол, что в «Аяксе», что в Леверкузене. У «Локомотива» будут проблемы.



Я думаю, что победа «Байера» с форой (-1) — это самый правильный прогноз на эту игру. «Локомотив» не настолько хорош, чтобы, по крайней мере пока, взять очки в Леверкузене. У такого «Байера» точно не возьмёт», — сказал Нагучев.

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