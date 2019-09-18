«Бавария» — «Црвена Звезда»: прогноз Алексея Андронова на Лигу чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Црвена Звезда» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: минимум 2 гола в обоих таймах за 2.35.
«Дебютный матч для мюнхенцев. И соперник подходит для того, чтобы вкатиться в турнир. Понятное дело, «Бавария» явный фаворит. И «Црвена Звезда» столкнётся с невиданным для себя в чемпионате Сербии уровнем сопротивления.
Я думаю, что сразу же гостям не удастся прийти в себя и показать уровень, который позволил бы конкурировать с «Баварией». Мы помним, что Мюнхен, начиная дома, часто громит своих соперников. Помним, что с «Ростовом» было. Думаю, и «Црвене Звезде» будет тяжело устоять. Поэтому выберу ставку — «оба тайма больше 1,5 мяча». Мне кажется, «Бавария» будет всё время играть в атаку. Забить она способна много. Коэффициент ставки — 2,35», — сказал Андронов.
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