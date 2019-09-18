«Байер» — «Локомотив». Прогноз и ставка Нобеля Арустамяна

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Байер» — «Локомотив».



Ставка: обе забьют и минимум 3 гола в матче за 2.40.



«Локомотив» попал в непростую ситуацию: и группа сложная, и травмированы братья Миранчуки, которые, видимо, с «Байером» и не сыграют.



«Байер» — загадка этой группы, но от его игры зависит распределение мест в плей-офф. Если леверкузенцы смогут навязать борьбу «Ювентусу» и «Атлетику», они смогут быть неподконтрольными в этой группе. И так как матч домашний, для немцев необходимо взять три очка, чтобы обозначить свою силу.



Думаю, что от «Байера» можно ждать сильной игры, полную концентрацию. «Локомотив» же играет на выезде, это традиционно неприятно для российских команд — открывать европейский сезон в гостях. И тем более соперник такой тяжёлый.



Можно предположить, что «Локомотив» сыграет в атаку, возможно, даже сможет забить. Но то, что «Байер» забьёт минимум два мяча, я не сомневаюсь. Поэтому моя ставка — обе забьют и тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.

«Байер» — «Локомотив». Прогноз: без Миранчуков «паровоз» не поедет В двух последних матчах у «Байера» 0 голов при 32 ударах. «Фармацевты» отыграются на Гильерме.