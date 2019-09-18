«Шахтёр» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Шахтёр» — «Манчестер Сити». Встреча начнётся сегодня, 18 сентября, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и минимум 3 мяча в матче за 1.60.



«Сложная жеребьёвка для «Шахтёра». Вновь «Сити» в группе. Команда Гвардиолы традиционно много мячей набрасывает «горнякам».



Сейчас «Шахтёр» выглядит плохо. Обратите внимание на последний матч с «Зарёй», который прошёл в субботу. Оборона донецкой команды сыграла просто отвратительно, пропустив три мяча.



«Манчестер» накануне этой встречи уступил во внутреннем чемпионате «Норвичу». Это невероятная сенсация. «Горожане» не проигрывали с января этого года. Мне кажется, этот результат сделает «Сити» только злее.



Думаю, в такой ситуации «Манчестер», который в очередной раз выходит на охоту за лигочемпионским трофеем, просто сметёт «Шахтёр», который находится не в лучшей форме. Поэтому я бы здесь присмотрелся к ставке «П2 и ТБ (2,5)», — сказал Казанский.

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