«Байер» – «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на Лигу чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» – «Локомотив» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1,5) за 1.75.



«Матч будет непростой, так как «Байер» взбешён после поражения в чемпионате от дортмундской «Боруссии». Такое впечатление, что «Локомотив» букмекеры вообще всерьёз не воспринимают – чистая победа идёт с коэффициентом 9.60, огромный коэффициент на ничью.



Мне кажется, что «Байер» сейчас не так хорош, как хочет казаться. Он здорово контролирует мяч, он лучший по итогам трёх туров Бундеслиги по проценту владения мячом, но что дальше с этим мячом делать, он знает не всегда. Помним, что у него возникли проблемы с «Краснодаром» именно в этом аспекте.



«Локомотив» — опытная команда, с хорошими футболистами. Даже несмотря на проблемы у Миранчуков, он может попробовать воспользоваться тем, что соперник сейчас не в лучшем виде. Предлагаю поставить на победу «Локомотива» с форой (+1,5) с коэффициентом 1.75. Думаю, что «Локомотив» не должен проиграть крупно», — сказал Андронов.

«Байер» — «Локомотив». Прогноз: без Миранчуков «паровоз» не поедет В двух последних матчах у «Байера» 0 голов при 32 ударах. «Фармацевты» отыграются на Гильерме.