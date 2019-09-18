«Атлетико» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Ювентус» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Ювентус» не проиграет и меньше 4 матчей в матче за 1.90.



«Одна из самых интересных встреч пройдёт в группе, где будет выступать «Локомотив». Правда, в последнее время «Атлетико» и «Ювентус» регулярно играют, они порядком надоели. Но так волею жребия случилось.



Мы помним матчи между этими командами в плей-офф Лиги чемпионов, когда «Атлетико» выиграл 2:0, а потом в Турине уступил 0:3. Недавно команды играли в Международном кубке чемпионов на «Френдс Арене» — «Атлетико» выиграл 2:1.



На мой взгляд, «Ювентус» сделал выводы из тех определённых неудач, особенно это касается выездных матчей, дома туринцы знают, как играть с мадридцами. «Ювентус» очень нравится на старте сезона — организованно, с хорошим подбором игроков. Мне видится, что «Юве» покрепче. Да, «Атлетико» неплохо идёт в чемпионате, хоть и проиграл на выезде «Сосьедаду», но там исторически играть непросто. Лига чемпионов есть Лига чемпионов, тем более играть с «Юве».



«Ювентус» сделает всё, чтобы не проиграть. Для Сарри это важно, для Роналду — тоже. Для самоидентификации Турина — это нужно.



Думаю, что «Ювентус» не проиграет. Много голов, конечно, не жду. «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 1.9 — очень хороший вариант. И дают гол Криштиану Роналду за 3.0. Давайте играть. Хет-трик в Турине в ворота «Атлетико» — красиво, но и здесь шансы будут. Штрафные, пенальти, дальние удары — всё для Роналду. Он в хорошей форме, четыре забил литовцам. Почему бы не рискнуть? Я рискну», — сказал Генич.

«Атлетико» М — «Ювентус». Прогноз: эпичное возвращение Роналду в Мадрид Криштиану в восьми последних матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов забил семь голов.