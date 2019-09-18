«Байер» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» — «Локомотив» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 2.45.
«У «Локомотива» серьёзные проблемы, которые тревожат. Не сыграет Хёведес, у которого глубокое рассечение, нет Миранчуков. Посмотрим, как будет выглядеть «Локомотив» без своих лидеров.
Есть возможность зарекомендовать себя у Жоау Мариу, он наверняка сыграет с первых минут. Понятно, что будут играть Баринов и Крыховяк — лидеры команды середины поля. Есть у «Локомотива» игроки, но посмотрим, получится ли цельная картина. Всё-таки ротация хороша в меру. Постоянство состава — важная вещь.
«Байер» получил четыре мяча от Дортмунда. Стоило «Боруссии» включиться, поехать даже не на пятой, а на третьей скорости, как сразу же «Байер» развалился. Поэтому очень хочется поставить на «Локомотив». Думаю, он может не проиграть. Обороняться команда Сёмина умеет. Здесь наверняка в три центральных защитника будут играть. «Байер» не так страшен, «Краснодар» в прошлом сезоне это показывал. Поэтому поставлю на «Локомотив» с форой (+1)», — сказал Титов.
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