«Шахтер» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Шахтер» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Шахтера» за 9.50.



«Попробую сделать неожиданную ставку и, вопреки статистике или традиции последних встреч между командами, поставить на победу «Шахтёра». Объясню почему. «Манчестер Сити» совсем не безупречен. Клуб в этом сезоне неожиданно много стал пропускать и терять очки. Если «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» матчи с ними, сложившиеся вничью с забитыми мячами, это все еще было объяснимо, то игра против «Норвича» вскрыла те проблемы, которые появились и в игре, и в мотивации у «горожан».



«Шахтёр» напротив в превосходной форме, много забивает, всё выигрывает, пусть речь сейчас идёт об украинском первенстве, но тем не менее. «Горнякам» удалось обыграть на выезде киевлян и расправиться с другими соперниками, чувствуя себя очень уверенно. Мне кажется, что в этом матче на старте Лиги чемпионов, когда нет никаких обременений в виде прежних результатов и проблем, когда только в новый сезон вступают клубы, у «Шахтёра» развязаны руки, и команда наверняка после такой жеребьёвки готовилась не только к группе в целом, но и к первому матчу против такого соперника. Тем более что игра домашняя.



Поэтому я думаю, что хорошая ставка — обе команды забьют. И ещё отличный вариант с высоким коэффициентом под десятку — победа «Шахтёра». Предполагаю, что «горняки» выиграют в один мяч и всё это предопределится в середине игры или во втором тайме, не на последних минутах, и то, что «Манчестер Сити» заставит говорить после этой игры о себе очень и очень много», — сказал Казаков.

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