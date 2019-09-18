«Шахтер» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Шахтер» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Шахтера» за 9.50.
«Попробую сделать неожиданную ставку и, вопреки статистике или традиции последних встреч между командами, поставить на победу «Шахтёра». Объясню почему. «Манчестер Сити» совсем не безупречен. Клуб в этом сезоне неожиданно много стал пропускать и терять очки. Если «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» матчи с ними, сложившиеся вничью с забитыми мячами, это все еще было объяснимо, то игра против «Норвича» вскрыла те проблемы, которые появились и в игре, и в мотивации у «горожан».
«Шахтёр» напротив в превосходной форме, много забивает, всё выигрывает, пусть речь сейчас идёт об украинском первенстве, но тем не менее. «Горнякам» удалось обыграть на выезде киевлян и расправиться с другими соперниками, чувствуя себя очень уверенно. Мне кажется, что в этом матче на старте Лиги чемпионов, когда нет никаких обременений в виде прежних результатов и проблем, когда только в новый сезон вступают клубы, у «Шахтёра» развязаны руки, и команда наверняка после такой жеребьёвки готовилась не только к группе в целом, но и к первому матчу против такого соперника. Тем более что игра домашняя.
Поэтому я думаю, что хорошая ставка — обе команды забьют. И ещё отличный вариант с высоким коэффициентом под десятку — победа «Шахтёра». Предполагаю, что «горняки» выиграют в один мяч и всё это предопределится в середине игры или во втором тайме, не на последних минутах, и то, что «Манчестер Сити» заставит говорить после этой игры о себе очень и очень много», — сказал Казаков.
- 18 сентября 2019
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 17 сентября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45