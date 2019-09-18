БК «Фонбет» и ХК «Спартак» подписали соглашение о партнерстве

17 сентября в московском Музее хоккея состоялось подписание спонсорского контракта между букмекерской компанией «Фонбет» и хоккейным клубом «Спартак». Согласно этому соглашению, «Фонбет» остается партнером прославленного московского клуба. Кроме того, в рамках пресс-конференции было анонсировано открытие Академии хоккейного клуба «Спартак».



БК «Фонбет» и ХК «Спартак» роднят не только красно-белые цвета. «Фонбет» и «Спартак» связывают крепкие партнерские отношения. Букмекерская компания и в прошлом сезоне КХЛ оказывала поддержку именитому хоккейному клубу. Сейчас же отношения вышли на новый уровень. Помимо продления договора о спонсорстве, также было объявлено о том, что «Фонбет» будет оказывать поддержку и детскому спорту в структуре ХК «Спартак». 20 сентября открывается Академия «Спартака», где будут расти будущие звезды красно-белых. Присутствовавшие на совместной пресс-конференции представители БК «Фонбет» и ХК «Спартак» прокомментировали подписание документа о сотрудничестве.



«Мы довольны сотрудничеством в прошлом сезоне и рады продолжению взаимодействия. «Спартак» – один из самых популярных спортивных брендов в СНГ. Нам приятно работать с таким именитым клубом. Новое соглашение со «Спартаком» – шаг вперед для развития спорта в России», — заявил генеральный директор БК «Фонбет» Александр Парамонов.



По словам директора по маркетингу БК «Фонбет» Алины Якиревич, букмекера и клуб объединяет стремление развивать хоккей в России.



«Мы поддерживаем все начинания наших партнеров и рады вместе популяризировать хоккей в стране. Наши общие ценности – благотворительность и поддержка детского спорта. На протяжении прошлого сезона матчи «Спартака» посещали дети из благотворительных фондов и лечебно-реабилитационных центров. В новом сезоне наше сотрудничество в этом направлении продолжится. На площадках нового хоккейного комплекса «Спартака» в Сокольниках будут тренироваться команды из Детской следж-хоккейной лиги. Эти площадки оборудованы для занятий детей с ограниченными возможностями. Мы благодарны «Спартаку» за стремление поддержать юных хоккеистов и обеспечить их всем необходимым для комфортных тренировок», — отметила специалист.



Руководитель Академии «Спартака» Александр Бойков добавил, что академия – уникальный проект, который позволит нам целенаправленно растить смену для хоккейного клуба «Спартак». В рамках этого проекта будут работать 50 тренеров, которых отобрали по целому ряду самых разнообразных критериев.



«В наши интересные, но непростые времена мы рады любой помощи. Ну а если наша Академия будет давать команде хотя бы по одному добротному хоккеисту в год, то ее работу можно будет считать эффективной», — подчеркнул олимпийский чемпион, председатель попечительского совета ХК «Спартак», легенда клуба и отечественного хоккея Александр Якушев.



Генеральный директор ХК «Спартак» Андрей Веревко отметил важность партнерских отношений клуба и БК «Фонбет», а также пригласил присутствовавших на встрече спортивных журналистов на открытие Академии клуба. В заключение встречи Андрей Веревко и Александр Парамонов подписали документы о партнерстве и обменялись памятными подарками.