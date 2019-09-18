«Атлетико» – «Ювентус»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» – «Ювентус».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (0) за 1.67.



«Первый тур Лиги чемпионов дарит нам массу классных противостояний, и одно из них – это противостояние двух команд, которым, на мой взгляд, вполне по силам выиграть Лигу чемпионов. «Атлетико» много раз был в финале, и в прошлом сезоне он страстно жаждал наконец-то сыграть в финале на своём стадионе и победить. Выиграл он в плей-офф у «Ювентуса» 2:0 в первой домашней игре, но затем Криштиану Роналду в ответной игре сделал хет-трик.



Конечно же, «Атлетико» полон желания отомстить «Ювентусу». Это один из моих доводов – страстное желание «Атлетико» отомстить. При своих болельщиках на это есть все шансы. Второй довод в пользу «Атлетико» – это то, что команды сравнительно недавно играли товарищеский матч, который был выигран мадридцами довольно убедительно. Со счётом 2:1 «Атлетико» победил, показав хорошую игру. Третье – «Атлетико» в целом на протяжении всего сезона показывает качественную игру. Уход Антуана Гризманна не стал для команды каким-то потрясением, Жоау Фелиш очень здорово заменяет француза. В обороне тоже произошли важные перестановки.



В первых трёх турах чемпионата «Атлетико» показывал очень хорошую игру, одержав три победы. Потом последовало поражение в Сан-Себастьяне, но там у хозяев поля была колоссальная мотивация, так как они играли первый раз на стадионе после реконструкции – на стадионе «Аноэта» убрали беговые дорожки, и он выглядит практически как новый. В этот важный для «Реала Сосьедад» день он просто летал по полю, не обошлось без везения, поэтому он смог выиграть этот матч. Но в целом «Атлетико» очень здорово начал сезон, все в команде Диего Симеоне в порядке.



Ещё очень важный фактор – против «Реала Сосьедад» не играли два важных игрока, которые к «Ювентусу» восстановятся. Это опорник Томас Партей и нападающий Альваро Мората. Их приберегли, они не играли в Сан-Себастьяне, чтобы полностью восстановиться.



Что касается «Ювентуса», то туринская команда пока не впечатляет. Последняя игра во Флоренции была очень низкой по качеству. Там массу голевых моментов создала «Фиорентина». Можно сослаться на то, что у «Ювентуса» это был первый матч после паузы на матчи национальных сборных, а ему, как и «Атлетико», такие матчи сложно проводить, потому что в составе много «сборников». Конечно, этот фактор важен, но и до этого «Ювентус» играл не очень здорово. С «Пармой» был неважный матч, была также игра, где они вели 3:0, но позволили сопернику сравнять счёт, пусть в итоге и выиграли. Тем не менее «Ювентус» пока не впечатляет на этой стадии сезона.



Мне кажется, что на своём поле «Атлетико» минимум не проиграет, поэтому моя первая ставка на победу мадридцев с форой (0). Вторая ставка – индивидуальный тотал «Ювентуса» меньше 1. Почему? Потому что «Атлетико» на своём поле в Лиге чемпионов крайне мало пропускает. Там просто шокирующая статистика – более 80% сухих матчей на своём поле в последнее время. В Лиге чемпионов команда крайне редко пропускает, в том числе не пропускала в двух последних домашних матчах «Ювентусом». Поэтому мне нравится ставка с коэффициентом 1.67 на индивидуальный тотал «Ювентуса» меньше 1. Выигрыш ставки, если «Ювентус» не забьёт, расход, если «Ювентус» забьёт ровно один мяч, проигрыш только в том случае, если «Ювентус» вдруг забьёт дважды. Но учитывая крепость обороны «Атлетико», думаю, что даже при наличии Криштиану едва ли «Ювентусу» удастся забить в Мадриде два гола. Скорее не получится не забить ни одного, потому что «Атлетико» на своём поле действительно хорош. В Лиге чемпионов мотивация у команды всегда огромная. Как бы это странно ни звучало, шансов выиграть Лигу чемпионов у «Атлетико» больше, чем выиграть чемпионат. Хотя кто знает, в этом сезоне «Реал» и «Барселона» совершенно не блещут пока, так что, может, у «Атлетико» будут шансы второй раз за последние пять-шесть лет добыть золото испанского чемпионата», — сказал Вишневский.

«Атлетико» М — «Ювентус». Прогноз: эпичное возвращение Роналду в Мадрид Криштиану в восьми последних матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов забил семь голов.