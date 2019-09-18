«Байер» – «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Байер» – «Локомотив». Игра состоится сегодня, 18 сентября, и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: ничья за 4.85.



«Байер» давно уже не лидер немецкого чемпионата. «Локомотив» же, напротив, одна из лучших команд Российской Премьер-Лиги последних лет.



Да, у «железнодорожников» есть кадровые проблемы: по всей видимости, не будут играть братья Миранчуки. Но там есть возможность для ротации.



«Локомотив» — опытная команда. Чорлука, Крыховяк, Эдер, да тот же Смолов – всё это люди, немало поигравшие и немало видевшие.



Думаю, «Локо», который провалился в прошлой Лиге чемпионов, сделал правильные выводы и в этом розыгрыше выступит увереннее», — сказал Ловчев.

«Байер» — «Локомотив». Прогноз: без Миранчуков «паровоз» не поедет В двух последних матчах у «Байера» 0 голов при 32 ударах. «Фармацевты» отыграются на Гильерме.