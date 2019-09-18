«Байер» – «Локомотив»: прогноз Дмитрия Шнякина на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – «Локомотив».



Ставка: обе забьют за 2.05.



«В прошлом сезоне в Лиге чемпионов команда плохо выступила, слишком зажато, слишком от обороны и никак себя толком не показала. Сейчас в такой группе, где есть «Ювентус», «Атлетико» и «Байер», уже нечего зажиматься, нужно в футбол играть, нужно себя показывать, продавать, может быть, кому-нибудь. Я имею в виду, конечно, братьев Миранчуков, так что нужно играть раскрепощённее в этот раз.



Во-вторых, Сёмин против Боаша, тут всё понятно. Боаш играет в прессинг, в атаку. Сёмин играет в контратаки, так что тут со сценарием всё более-менее ясно. Вне зависимости от того, какие будут составы. По составам тут вопросы. Сыграют ли братья Миранчуки? Непонятно на данный момент. Либо оба из них, либо оба не сыграют.



Может быть, чудо произойдёт, и оба на поле выйдут, но это вряд ли. Тем не менее есть же Жоау Марио, который уже вписался. Международная пауза ему помогла. Видно, что он потренировался, неплохо выглядел в матче с «Сочи», который «Локомотив» выиграл. Ну и понятно, что тут есть игровые варианты у Юрия Палыча Сёмина, хотя в атаке не так чтобы уйма футболистов. Жамалетдинов в форме, в общем-то, Смолов голевую передачу сделал с «Сочи». Почему бы и нет?



Тем более у «Байера» проблема с обороной. «Байер» запустил четыре от «Боруссии» и в целом не пропустил только в матче с «Хоффенхаймом». В остальных матчах пропускает. Это опять же энергозатратный футбол Боаша. Команда не всегда успевает вернуться в оборону. Не идеален тот же Джонатан Та — что в сборной, что в «Байере». Так что «Байер» выглядит уязвимым в обороне. Всё равно в атаке есть Фолланд, есть Хаверц — суперзвезда «Байера». Есть Байи, и мы понимаем, что состав «Байера» в целом мощнее и свой домашний гол он забить должен. Поэтому мой прогноз — обе команды забьют в матче в Леверкузене», — сказал Шнякин.

«Байер» — «Локомотив». Прогноз: без Миранчуков «паровоз» не поедет В двух последних матчах у «Байера» 0 голов при 32 ударах. «Фармацевты» отыграются на Гильерме.