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«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч группового этапа Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч группового этапа Лиги чемпионов
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Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «ПСЖ» — «Реал Мадрид».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Встреча «ПСЖ» с «Реалом Мадрид» видится мне очень интересной, это Лига чемпионов. Конечно, есть много вопросов по составу парижского клуба: не могут играть ни Мбаппе, ни Неймар. Также есть сомнения по Кавани. Но, конечно, этот матч важен «ПСЖ», так как он домашний.

Лига чемпионов — это турнир, где все хотят хорошо выступить. Для «Реала» это тоже важный момент — начать успешно поход в Лиге чемпионов. В предстоящем матче у мадридского клуба не смогут сыграть Рамос и Начо. Интересно, как себя проявит обновлённая центральная защита?

Также посмотрим, что сумеют продемонстрировать впереди Азар и Бензема — это тоже важный момент: голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас раньше защищал ворота мадридского клуба. Совсем недавно он подписал новый контракт с клубом. Будет очень интересно посмотреть первый матч между «Реалом» и «ПСЖ» в этой группе. Думаю, обе команды сумеют забить. Также мой прогноз — будет ничья».

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