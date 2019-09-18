«Шахтёр» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Манчестер Сити» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.85.



«Мне кажется, это тот матч, от которого надо ждать забитых мячей. Команды недавно играли между собой в Лиге чемпионов. И тогда это был кромешный ужас для донецкого клуба. Сейчас и «Манчестер Сити» несколько другой, не такой неуязвимый. Поменялся и «Шахтёр»: пришёл в команду Коноплянка. Какое-то игровое время в этом матче он получит.



Думаю, что, даже если «Шахтёр» напропускает, «Манчестер Сити» всё-таки гораздо сильнее, уж как минимум на то, чтобы забить, донецкий клуб может претендовать, шансы будут. Плюс, думаю, забиваться в оборону «Шахтёр» не станет. Это не имеет никакого смысла против «Сити». Стоять в 10 человек у своих ворот — это бесперспективно, в том числе и для дальнейшего пути в турнире. Возьму за 1.85 вариант «обе забьют», — сказал Андронов.

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