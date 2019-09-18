«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч группового этапа Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «ПСЖ» за 2.20.
«Реал» регулярно пропускает в чемпионате. Это тревожно. Даже дома он получает, причём не от самого сильного клуба.
А у «ПСЖ» появился Неймар. И не так важно, какой он сейчас, обиженный, расстроенный, не желающий играть за «ПСЖ». Он всё равно творит шедевры. И с ним Париж гораздо сильнее, на порядок.
Пару лет назад «Реал» выбивал «ПСЖ» из плей-офф Лиги чемпионов, когда вроде бы французы считались фаворитами, но тогда у «Реала» был Роналду. Сейчас его нет. Азар пока ещё не набрал форму. И состав у «Реала» не то чтобы очень мощный. И в чемпионате он испытывает проблемы.
Я бы здесь взял просто победу «ПСЖ». Для него Лига чемпионов — это главная цель на сезон. И даже Неймар, наверное, возьмёт себя в руки и проявит в этом матче. Для него это тоже очень всё важно. Мадрид же пока выглядит просто неубедительно. Ставить на него пока совершенно не хочется», — сказал Титов.
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