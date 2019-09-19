Эксперты: шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов удвоились

В первом туре Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» одолел на выезде «Байер» со счётом 2:1. В другом поединке квартета D «Атлетико» и «Ювентус» сыграли вничью 2:2. Таким образом, коллектив Юрия Сёмина захватил лидерство в группе.
Изначально фаворитами на преодоление группового этапа считались испанский и итальянский гранды. Проход «Ювентуса» котировался за 1.12, а на «Атлетико» давали 1.22. Шансы «Байера» оценивались коэффициентом 2.0, а на «Локомотив» эксперты предлагали поставить за 11.0 (вероятность 9%).
Первый тур не повлиял на мнение экспертов по поводу фаворитов квартета D. Сейчас на выход из группы «Ювентуса» и «Атлетико» букмекеры дают за те же коэффициенты. Зато резко изменились шансы «Локомотива» и «Байера». Попадание в следующую стадию «фармацевтов» и «железнодорожников» идёт за 5.0, что соответствует 20% вероятности.
Согласно котировкам аналитиков, победа «Локомотива» в первом туре примерно в два раза увеличила шансы «железнодорожников» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Во втором матче группового этапа «Локомотив» примет «Атлетико». Матч начнётся 1 октября в 22:00 мск.
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