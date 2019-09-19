Эксперты: «Зенит» — аутсайдер группы G даже после гостевой ничьи с «Лионом»

В первом туре Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Зенит» сыграл вничью 1:1 на выезде с «Лионом». В другом поединке квартета G «Бенфика» дома уступила 1:2 клубу «РБ Лейпциг».



Изначально фаворитом на преодоление группового этапа считались немецкий и португальский клубы. Проход «РБ Лейпциг» котировался за 1.81, аналогичные котировки букмекеры выставляли на «Бенфику». Шансы «Лиона» оценивались коэффициентом 2.0, а на «Зенит» эксперты предлагали поставить за 2.45.



После первого тура «быки» выступают в качестве явного кандидата на попадание в плей-офф. Сейчас на выход из группы «РБ Лейпцига» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.45, что соответствует 71,6% вероятности. Несколько изменились шансы «Лиона» и «Зенита». На «львов» эксперты дают коэффициент 2.2 (48,1%), а на сине-бело-голубых 2.4 (44,3%). Поражение больно ударило по амбициям «Бенфики». За 3.0 (36%) аналитики оценивают шансы «орлов» оказаться в следующей стадии турнира.



Согласно котировкам аналитиков, наименьшая вероятность на выход в плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» и у «Бенфики.



Во втором туре «Зенит» примет «Бенфику», а «РБ Лейпциг» дома встретится с «Лионом». Оба матча начнутся 2 октября в 22:00 мск.



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