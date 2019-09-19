Эксперты: «Зенит» — аутсайдер группы G даже после гостевой ничьи с «Лионом»

В первом туре Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Зенит» сыграл вничью 1:1 на выезде с «Лионом». В другом поединке квартета G «Бенфика» дома уступила 1:2 клубу «РБ Лейпциг».
Изначально фаворитом на преодоление группового этапа считались немецкий и португальский клубы. Проход «РБ Лейпциг» котировался за 1.81, аналогичные котировки букмекеры выставляли на «Бенфику». Шансы «Лиона» оценивались коэффициентом 2.0, а на «Зенит» эксперты предлагали поставить за 2.45.
После первого тура «быки» выступают в качестве явного кандидата на попадание в плей-офф. Сейчас на выход из группы «РБ Лейпцига» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.45, что соответствует 71,6% вероятности. Несколько изменились шансы «Лиона» и «Зенита». На «львов» эксперты дают коэффициент 2.2 (48,1%), а на сине-бело-голубых 2.4 (44,3%). Поражение больно ударило по амбициям «Бенфики». За 3.0 (36%) аналитики оценивают шансы «орлов» оказаться в следующей стадии турнира.
Согласно котировкам аналитиков, наименьшая вероятность на выход в плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» и у «Бенфики.
Во втором туре «Зенит» примет «Бенфику», а «РБ Лейпциг» дома встретится с «Лионом». Оба матча начнутся 2 октября в 22:00 мск.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата»
- 19 сентября 2019
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 18 сентября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00