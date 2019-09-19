«Базель» — «Краснодар»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Базель» — «Краснодар».
Ставка: «Базель» забьет первым за 1.80.
«Краснодар», за исключением двух встреч этого сезона, во всех остальных пропускал. Мне кажется, что это вкупе с тем, что швейцарцы играют в целом в футбол атакующий и опыт, в том числе в международных успешных матчах, у них приличный даёт не самые приятные основания поставить, во-первых, на первый гол «Базеля» в этой игре, именно швейцарцы откроют счёт в этой игре, а во-вторых, сделать ставку на то, что хозяева не проиграют.
Очень колеблюсь и сомневаюсь в том, что надо ставить на то, что «Краснодар» сумеет в этой встрече забить, и на ставку «обе забьют» в том числе. Попробую оказаться большим скептиком, чем на самом деле, взяв ставку «Краснодар» не забьёт». Ну и низовая игра с учётом того, что «быки» в Лиге Европы играют в последнее время не очень успешно», — сказал Казаков.
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