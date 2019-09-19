«Базель» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на Лигу Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Базель» — «Краснодар». Встреча начнётся сегодня, 19 сентября, в 19:55 мск.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Я думаю, здесь нас развесёлая игра ожидает. Эти команды ни разу не играли друг с другом на официальном уровне.
Прямо сейчас и «Базель», и «Краснодар» производят невероятное впечатление своей атакующей игрой. «Краснодар» в двух последних матчах одержал две победы с одинаковым счётом 4:2. «Базель» в последней встрече в Кубке Швейцарии отгрузил своему сопернику три мяча. В общем, и у тех и у других очевиден крен в атаку.
Нужно обратить внимание, что «Краснодар» хоть и забивает пачками в последнее время, но также много пропускает. К обороне вопросов много. То же самое касается «Базеля»: в четырёх из последних шести матчей прошла ставка «обе забьют». На ноль «Базель» на своём поле не играл уже довольно давно. Поэтому я думаю, что здесь «обе забьют» — самый верный вариант», — сказал Казанский.
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