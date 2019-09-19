«Манчестер Юнайтед» — «Астана»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астана» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: минимум 2 гола в каждом тайме за 4.25.



«У «Манчестера» есть определённые проблемы с составом. Много травмированных, хотя только старт сезона. Но не будет Погба, не сыграет Марсьяль, молодой Джеймс, ещё Шоу, Лингард. Состав не будет оптимальным. Наверное, для «Юнайтед» этот турнир второстепенный. Главное — борьба за место в Лиге чемпионов в Премьер-лиге. Но болельщик придёт, поэтому дома «МЮ» просто не посмеет играть плохо, тем более соперник абсолютно по зубам.



«Астана» хорошо себя показала в квалификации. Матч на «Олд Траффорд» для неё — это шанс показать себя, отличиться, забить. Не думаю, что она будет закрываться. Эта команда любит атаковать. Состав у «МЮ» не будет оптимальным, стоит здесь астанчанам рискнуть. Если сидеть в обороне, рано или поздно всё равно пропустишь, а так, можно что-то поймать впереди. Обороняется «МЮ» не лучшим образом.



Я рискну поставить на то, что в каждом из таймов будет забито больше 1,5 мяча. Мне видится, что игра пойдёт на встречных курсах, никто сидеть сзади не станет», — сказал Титов.

«Манчестер Юнайтед» — «Астана». Прогноз: Сульшер стартует в Лиге Европы с победы «МЮ» не может позволить себе забить на Лигу Европы.