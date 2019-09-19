«Лудогорец» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лудогорец» — ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Все мы знаем, какие проблемы у ЦСКА в плане травм. И начинается достаточно тяжёлый график. Здесь все матчи важны. Даже не факт, что на Кубок России у ЦСКА поедет второй состав.



«Лудогорец» — достаточно опытный еврокубковый боец, но, наверное, экономкласса, если не сказать как-то ещё обиднее. Игроки собраны со всех концов планеты, но не слишком известные.



Я думаю, ЦСКА ещё не до конца решил проблемы с обороной. К тому же количество травм это не позволяет решить. Можно ждать забитых мячей. ЦСКА создаёт моменты впереди. Даже тяжело складывающиеся матчи в РПЛ ЦСКА обычно выигрывает.



Мой вариант — «обе забьют» за 2.05», — сказал Андронов.

«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол «Армейцам» нельзя пропускать первыми, «Лудогорец» великолепно играет по счёту.