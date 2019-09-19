«Базель» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Базель» — «Краснодар» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 2.29.



«В «Краснодар», судя по всему, не очень верят здесь. Но я думаю, что надо как раз ставить на краснодарцев. Они сейчас разбежались, у них идёт игра в атаке. Они регулярно забивают помногу. Восстановился Ари, и это сразу же помогло в последних встречах. Свободы больше появилось у Шапи, у Вандерсона. Ари сковывает защитников.



Да, по-прежнему есть проблемы в защите у «Краснодара», многое соперникам позволяется. Но хорошо, что краснодарцы много способны забивать.



«Базель» не попал в Лигу чемпионов. И, честно говоря, не очень впечатлила его игра. Проиграл он австрийскому клубу ЛАСК, причём абсолютно по делу. Опыта швейцарцам не занимать, но состав очень сильно поменялся в межсезонье, и пока «Базель» только в поисках своей игры. Какие-то удачные матчи были в чемпионате и Кубке Швейцарии, но вряд ли можно вести речь о полной сыгранности. Сейчас для «Краснодара» лучший момент, чтобы сыграть с «Базелем» в гостях.



Думаю, хозяева по традиции пойдут вперёд, постараются задавить «Краснодар», а «быки» ответят контратаками. Жду игры, которая будет похожа на встречу «Порту» — «Краснодар». Возьму краснодарцев с форой (0)», — сказал Титов.

«Базель» — «Краснодар». Прогноз: атака «быков» снова впечатлит «Краснодар» в разы талантливее и мастеровитее «Базеля». Осталось подтвердить это на поле.