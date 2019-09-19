«Карабах» — «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Карабах» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» за 1.55.
«Карабах» на данный момент занимает первое место в чемпионате Азербайджана. «Севилья» также первая в своем национальном первенстве. После четырех игр на ее счету три победы и одна ничья. «Севилья» — это команда, против которой очень тяжело играть. У нее очень хорошая концентрация. У команды надежная защита, которая пока пропустила всего один гол в четырех турах Ла Лиги. У «Севильи» новый тренер и теперь строится совсем иная игра.
Азербайджан находится очень далеко за пределами Испании. Перелет в Баку займет 4-5 часов. «Севилье» придется адаптироваться к новому стадиону и полю. На данный момент, конечно, испанский клуб гораздо сильнее. У «Севильи» гораздо больше шансов на победу, чем у «Карабаха».
Эта группа мне видится очень интересной. В Лиге Европы «Севилья» всегда добивается хороших результатов, доходя до высоких стадий. В ее составе есть ряд сильных игроков: Де Йонг, Нолито, Мунир из «Барселоны». Также стоит отметить Эвера Банегу, который очень хорошо играет в опорной зоне. Очень важен для Лопетеги этот новый проект, так как после сборной Испании и мадридского «Реала» много вопросов о его уровне. Он хорошо тренировал «Порту», но после этой команды не удалось добиться громких результатов. Поэтому для Лопетеги очень важно добиться с «Севильей» успеха.
Я считаю, что «Севилья» сильнее, и мой первый прогноз — она добьется победы над «Карабахом». Второй прогноз — азербайджанский клуб не сможет забить», — сказал Гратакос.
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