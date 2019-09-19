«Базель» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Базель» — «Краснодар» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Краснодар», конечно, собирался играть в Лиге чемпионов, хотел там играть. Но, учитывая, что у «Краснодара» не такая длинная биография, не думаю, что стоит говорить о какой-либо потере интереса к еврокубкам. Лига Европы тоже хороший турнир, сильные соперники там попались. Не факт, что у «Краснодара» есть состав для участия в Лиге чемпионов.



Здесь тоже выберу ставку «обе забьют», как и в матче другого российского клуба — ЦСКА. Но причины здесь другие. «Краснодар» всегда пытается играть в атаку, иногда получается, иногда нет. Конечно, «Краснодар» не будет прятаться у своих ворот от «Базеля». Команды выглядят равными по силам. При этом у «Краснодара» есть определённые огрехи при игре в обороне, которыми швейцарцы могут воспользоваться.



Здесь предвижу открытый футбол, думаю, забитых мячей будет много. Так что «обе забьют» за 1.7», — сказал Андронов.

«Базель» — «Краснодар». Прогноз: атака «быков» снова впечатлит «Краснодар» в разы талантливее и мастеровитее «Базеля». Осталось подтвердить это на поле.