«Лудогорец» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лудогорец» — ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.50.
«Думаю, что ЦСКА ждёт очень сложный выезд. «Лудогорец» — играющая команда, которая дома играет очень активно, в комбинационной манере. Там много южноамериканских ребят хорошего уровня. Для многих «Лудогорец» становился трамплином в более серьёзный клуб.
У ЦСКА же ворох проблем. В обороне играть почти некому. Чуть ли не каждую игру кто-то выбывает у «армейцев». Гончаренко постоянно приходится что-то придумывать, менять состав, сочетания, схемы. Не позавидуешь ему. И в последнем матче с «Тамбовом» вылетел Гогуа, которого только взяли.
Так что, думаю, здесь будет весёлая игра. ЦСКА отсиживаться сзади не станет, ему сейчас это не нужно. Игроков обороны осталось совсем мало, и сыгранности к тому же никакой нет. А впереди можно что-то пытаться создавать, «Лудогорец» будет давать свободу, пространство. Так что возьму вариант «тотал больше 2,5 мяча», раз за него дают аж 2.5», — сказал Титов.
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