«Базель» – «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Базель» – «Краснодар».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.93.



«Краснодар», конечно, может набрать очки в этой встрече, но другое дело, что «Базель» тоже хорошая команда. Я считаю, что во всех матчах «Краснодара», по крайней мере на данный момент, нужно ставить на то, что в матче будет больше двух мячей. Сейчас идёт пертурбация игроков, они друг к другу привыкают, так как много травмированных в составе, также приходят новые игроки, именно поэтому во всех их матчах должен быть результативный футбол. Как раз это нам показывают результаты «Краснодара», когда с «Олимпиакосом» сыграли сначала 0:4, затем 1:2. В чемпионате России также много игр «Краснодара» получаются с большим количеством голов.



В Лиге Европы «Краснодар» будет стараться играть в свой открытый футбол, поэтому они регулярно будут забивать и пропускать. С «Олимпиакосом» они играли в свой футбол и получили четыре мяча, хотя могли закрыться после счёта 0:1, чтобы в ответном матче всё исправить. Сейчас у них есть опыт игры в Лиге Европы, они будут играть спокойно, без мандража», — сказал Радимов.



«Базель» — «Краснодар». Прогноз: атака «быков» снова впечатлит «Краснодар» в разы талантливее и мастеровитее «Базеля». Осталось подтвердить это на поле.