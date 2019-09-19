«Рома» — «Башакшехир»: прогноз Игоря Кытманова на встречу Лиги Европы

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Рома» — «Башакшехир».
Ставка: победа «Ромы» минимум в 2 мяча за 2.10.
«Конечно же, «Рома» более привыкла играть в Лиге чемпионов. В группе Лиги Европы римляне в последний раз играли в сезоне-2016/17. «Башакшехир» в прошлом сезоне долго претендовал на чемпионство, но в концовке уступил титул «Галатасараю». Начали стамбульцы этот сезон в ЛЧ, но в 3-м квалификационном раунде проиграли «Олимпиакосу» (0:3 по сумме двух матчей). Да и чемпионат Турции этого сезона, надо отметить, команда начала очень плохо и находится в нижней части таблицы.
В «Роме» сейчас проходит перестройка. Фонсека, новый тренер команды, бывший наставник «Шахтёра», приобрел новичков, в частности Генриха Мхитаряна. Сейчас у «волков» игра пошла, и у армянина в том числе. Они выиграли 4:2 у «Сассуоло», 3:3 сыграли с «Дженоа» — много забивают. Неплохо выглядели и в римском дерби, хоть и сыграли 1:1.
И мне кажется, что «Рома» с форой (-1,5) за кэф больше двойки — хорошая ставка. Уж слишком явно «Башакшехир» сейчас плох», — сказал Кытманов.
- 19 сентября 2019
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